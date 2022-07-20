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الصباح الفني

‭”‬إيموراجي‭” ‬في‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬

منذ 6 دقائق
ملصق‭ ‬الجولة‭ ‬الصيفية‭ ‬لإيموراجي‭ (‬خاص‭)‬
أعلن‭ ‬عبد‭ ‬العالي‭ ‬لمهر‭ ‬المعروف‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬باسم‭ “‬طاليس‭”‬،‭ ‬انطلاق‭ ‬جولة‭ ‬فنية‭ ‬جديدة‭  ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬فرقة‭ “‬ايموراجي‭” ‬الكوميدية،‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تقودها‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬خلال‭  ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬الحالي‭.‬ وقال‭ “‬طاليس‭” ‬إن‭ ‬جولة‭ ‬الصيف‭ ‬ستحط‭ ‬الرحال‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬لتقديم‭ ‬عرض‭ ‬جديد‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬الضحك‭ ‬والفرجة،‭ ‬إذ‭أكمل القراءة »


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