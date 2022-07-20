الصباح الفني
”إيموراجي” في جولة جديدة
أعلن عبد العالي لمهر المعروف في الساحة الفنية باسم “طاليس”، انطلاق جولة فنية جديدة من توقيع فرقة “ايموراجي” الكوميدية، من المنتظر أن تقودها إلى عدد من المدن خلال موسم الصيف الحالي. وقال “طاليس” إن جولة الصيف ستحط الرحال بعدد من المدن لتقديم عرض جديد لا يخلو من الضحك والفرجة، إذأكمل القراءة »
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