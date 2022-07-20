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نشرت “الصباح” في عدد 14 يونيو 2022، خبرا بعنوان “توضيح من المجلس الوطني للصحافة”، وهو ما اعتبرته لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس الوطني للصحافة إقحاما للمجلس في الملف، مؤكدة، في رسالة وقعها يونس مجاهد، رئيس المجلس، أن الأخير ليس هو صاحب التوضيح، وأنه تلقى شكاية من طرف شخص اعتبرأكمل القراءة »
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