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منذ 4 دقائق
نشرت‭ “‬الصباح‭” ‬في‭ ‬عدد‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬2022،‭ ‬خبرا‭ ‬بعنوان‭ “‬توضيح‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬لجنة‭ ‬أخلاقيات‭ ‬المهنة‭ ‬والقضايا‭ ‬التأديبية‭ ‬بالمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬إقحاما‭ ‬للمجلس‭ ‬في‭ ‬الملف،‭ ‬مؤكدة،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬وقعها‭ ‬يونس‭ ‬مجاهد،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬صاحب‭ ‬التوضيح،‭ ‬وأنه‭ ‬تلقى‭ ‬شكاية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬شخص‭ ‬اعتبر‭أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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