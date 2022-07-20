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وطنية

رفاق‭ ‬الزاير‭ ‬ينقلون‭ ‬المواجهة‭ ‬إلى‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي

منذ دقيقة واحدة
انتفض‭ ‬ممثلا‭ ‬الكنفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل‭ ‬داخل‭ ‬المجلس‭ ‬الإداري‭ ‬للصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬السلطة‭ ‬الوصية‭ ‬على‭ ‬الصندوق،‭ ‬للمطالبة‭ ‬باحترام‭ ‬استقلالية‭ ‬المؤسسة‭ ‬واحترام‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الإداري‭.‬ وطالب‭ ‬الحسين‭ ‬اليماني،‭ ‬وعبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البغدادي،‭ ‬ممثلا‭ ‬الكنفدرالية‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الإداري،‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬باحترام‭ ‬القرارات‭ ‬المستقلة‭ ‬لمجلس‭أكمل القراءة »


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