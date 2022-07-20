وطنية
رفاق الزاير ينقلون المواجهة إلى الضمان الاجتماعي
انتفض ممثلا الكنفدرالية الديمقراطية للشغل داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في وجه وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها السلطة الوصية على الصندوق، للمطالبة باحترام استقلالية المؤسسة واحترام القرارات الصادرة عن المجلس الإداري. وطالب الحسين اليماني، وعبد الفتاح البغدادي، ممثلا الكنفدرالية في المجلس الإداري، وزارة الاقتصاد والمالية باحترام القرارات المستقلة لمجلسأكمل القراءة »
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