الرياضة
الوداد يلجأ للمحكمة السويسرية
الركراكي: سنواجه الفتح بهدف الثأر وتحقيق الثلاثية حددت المحكمة الفدرالية السويسرية، ثاني شتنبر المقبل، موعدا للحسم في الطعن الذي تقدم به الوداد الرياضي، بشأن قرار محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، في قضية الفرنسي روني جيرار ومساعديه. ولجأ الوداد إلى المحكمة الفدرالية للطعن في قرار “طاس”، القاضي بتسليم روني جيرار ومساعديه ملياراأكمل القراءة »
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