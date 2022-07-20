الرياضة
أرمومن: اتهامات البدراوي دون حجة
المدرب المقال قال إنها تفتقد إلى الحجة والمصداقية كشف محمد أرمومن، مدرب فريق الرجاء لأقل من 17 سنة، أن ادعاءات عزيز البدراوي، رئيس الفريق، كلها باطلة، وأنه لو كان «رجلا»، كما يدعي، ما عليه إلا الخروج للعلن، وقول الحقيقة لجميع مكونات الرجاء الرياضي، عوض الاختفاء وراء اتهامات تفتقد إلى الحجةأكمل القراءة »
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