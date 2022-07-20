الرياضة
إنجاز جديد لمنتخب اليد
فاز ببرونزية بطولة إفريقيا يومين بعد التأهل إلى المونديال حقق المنتخب الوطني لكرة اليد إنجازا جديدا بانتزاعه الميدالية البرونزية، عقب فوزه على المنتخب التونسي ب28 مقابل 24، لتحديد المركز الثالث والرابع، ضمن منافسات بطولة إفريقيا، التي اختتمت أول أمس (الاثنين) في مصر. ويأتي هذا الإنجاز على بعد يومين فقط منأكمل القراءة »
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