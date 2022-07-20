الرياضة
بقالي عريس ليلة تاريخية
سباق قوي حسمه البطل المغربي بانتزاع لقب بطولة العالم عاشت الرياضة الوطنية لحظات تاريخية، بتتويج سفيان بقالي، العداء العالمي والأولمبي بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع، خلال بطولة العالم التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية، محققا أول ذهبية له في مونديال ألعاب القوى، بعد أن تألقت كرة القدم النسوية وكرة اليدأكمل القراءة »
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