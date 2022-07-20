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الرياضة

بقالي عريس ليلة تاريخية

منذ 15 دقيقة
Morocco's Soufiane El Bakkali crosses the finish line to win the men's 3000m steeplechase final during the World Athletics Championships at Hayward Field in Eugene, Oregon on July 18, 2022. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
سباق قوي حسمه البطل المغربي بانتزاع لقب بطولة العالم عاشت الرياضة الوطنية لحظات تاريخية، بتتويج سفيان بقالي، العداء العالمي والأولمبي بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع، خلال بطولة العالم التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية، محققا أول ذهبية له في مونديال ألعاب القوى، بعد أن تألقت كرة القدم النسوية وكرة اليدأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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