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الرياضة

إنجاز تاريخي للكرة النسوية

منذ 10 دقائق
اللبؤات هزمن نيجيريا لأول مرة وضربن موعدا مع جنوب إفريقيا في النهائي حقق المنتخب النسوي إنجازا تاريخيا بتأهله إلى نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية، المقرر اختتامها السبت المقبل، بفوزه على نظيره النيجيري بالضربات الترجيحية (5 – 4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله. وعبر المنتخب النسويأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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