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الرياضة

الفلكي يلجأ للاستئناف

منذ 14 ثانية
استأنف ابراهيم الفلكي، الناطق الرسمي لأولمبيك آسفي، قرار توقيفه سنة ضمنها ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، الصادر في حقه من طرف لجنة الأخلاقيات. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن الفلكي عزز ملفه بمجموعة من المعطيات والدفوعات الجديدة، التي قرر وضعها أمام لجنة الاستئناف بجامعة كرةأكمل القراءة »


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منذ 14 ثانية


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