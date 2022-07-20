الرياضة
الفلكي يلجأ للاستئناف
استأنف ابراهيم الفلكي، الناطق الرسمي لأولمبيك آسفي، قرار توقيفه سنة ضمنها ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، الصادر في حقه من طرف لجنة الأخلاقيات. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن الفلكي عزز ملفه بمجموعة من المعطيات والدفوعات الجديدة، التي قرر وضعها أمام لجنة الاستئناف بجامعة كرةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا