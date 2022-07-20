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الصباح الـتـربـوي

تنظيم العطلة

منذ دقيقة واحدة
ثلاثة أسئلة إلى * فيصل الأنصاري < يصعب الحديث عن التأثيرات السلبية للعطلة الصيفية، بالنظر إلى إجماع اعتمادها في كل الأنظمة التربوية كمرحلة فاصلة بين المواسم الدراسية، وانتقالية بين المستويات والأسلاك التعليمية، استنادا إلى جملة من المبررات التربوية والبيداغوجية والعلمية والنفسية والصحية والاجتماعية. وعليه، قد يكون من المنطقي الحديث عنأكمل القراءة »


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