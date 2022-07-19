الأولى
8000 دعوى لاسترجاع أراض سلالية منهوبة
مديرية الشؤون القروية تسلك طريق القضاء ضد وزراء وعمال سابقين ومنتخبين لم تجد مديرية الشؤون القروية، التابعة للكتابة العامة بوزارة الداخلية، من خيار لاسترجاع الأراضي المترامى عليها من قبل العديد من الأشخاص، ضمنهم وزراء وولاة وعمال سابقون وبرلمانيون ومنتخبون وفلاحون كبار، سوى دق أبواب القضاء. وأفادت مصادر مطلعة “الصباح” منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا