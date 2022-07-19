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8000 دعوى لاسترجاع أراض سلالية منهوبة

منذ 5 دقائق
مديرية الشؤون القروية تسلك طريق القضاء ضد وزراء وعمال سابقين ومنتخبين لم تجد مديرية الشؤون القروية، التابعة للكتابة العامة بوزارة الداخلية، من خيار لاسترجاع الأراضي المترامى عليها من قبل العديد من الأشخاص، ضمنهم وزراء وولاة وعمال سابقون وبرلمانيون ومنتخبون وفلاحون كبار، سوى دق أبواب القضاء. وأفادت مصادر مطلعة “الصباح” منأكمل القراءة »


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