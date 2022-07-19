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حوادث

تفكيك عصابة سارقي منازل بسطات

منذ 6 دقائق
فتاتان ضمن المتهمين إحداهما قاصر واصلت عناصر الشرطة القضائية بأمن سطات أول أمس (الأحد)، أبحاثها وتحقيقاتها مع شبكة للسرقة الموصوفة نفذت عمليات كثيرة بعاصمة الشاوية ومناطق أخرى، في انتظار إحالتها على الوكيل العام للملك باستئنافية سطات بعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي مع خمسة مشتبه في ارتكابهم لعمليات سرقة من داخلأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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