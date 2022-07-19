الصباح الفني
الشاب يونس يغني “نسربيك في بلاطو”
عاد المغني الشاب يونس إلى الساحة الفنية، وطرح مساء الخميس الماضي، على قناته الخاصة على “يوتوب”، أغنية جديدة تحمل عنوان “نسربيك في بلاطو”. وصور الشاب يونس أحداث أعماله الفنية على طريقة فيديو كليب أشرف على إخراجه المخرج بدر حسني، علما أن فريق عمل الأغنية يضم جيهان بودهيم وأسماء الخياطي، فيماأكمل القراءة »
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