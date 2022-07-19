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الصباح الفني

الشاب‭ ‬يونس‭ ‬يغني‭ “‬نسربيك‭ ‬في‭ ‬بلاطو‭”‬

منذ 8 دقائق
الشاب‭ ‬يونس‭ (‬خاص‭)‬
عاد‭ ‬المغني‭ ‬الشاب‭ ‬يونس‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬وطرح‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬نسربيك‭ ‬في‭ ‬بلاطو‭”.‬ وصور‭ ‬الشاب‭ ‬يونس‭ ‬أحداث‭ ‬أعماله‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬إخراجه‭ ‬المخرج‭ ‬بدر‭ ‬حسني،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الأغنية‭ ‬يضم‭ ‬جيهان‭ ‬بودهيم‭ ‬وأسماء‭ ‬الخياطي،‭ ‬فيما‭أكمل القراءة »


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