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“جدار فن الشارع” يعود للرباط

منذ دقيقتين
برنامج غني يشارك فيه فنانون مغاربة وأجانب ورسم 9 جداريات  تحتضن الرباط فعاليات النسخة السابعة من مهرجان “جدار فن الشارع” من واحد وعشرين يوليوز الجاري إلى واحد وثلاثين منه، الذي سيتميز ببرنامج غني يشارك فيه 12 فنانا يمثلون سبع دول. وأعلنت إدارة مهرجان “جدار فن الشارع” عن رسم تسع جدارياتأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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