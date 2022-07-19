مجتمع
فجوة عميقة بين النساء والرجال بالمغرب
صنف تقرير «الفجوة بين الجنسين 2022)، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، المغرب في الرتب الأخيرة، في مجالات المشاركة الاقتصادية والسياسية، والتحصيل العلمي والصحة وأمد الحياة، إذ حل المغرب في الرتبة 136 من أصل 146 بلدا، بينما حلت دول عربية وأخرى إفريقية، ضمن الرتب الأولى، من قبيل رواندا (6 عالميا) وناميبياأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا