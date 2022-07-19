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أسواق

أرباح شركات المحروقات تراجعت

منذ 15 دقيقة
حركة “معا” تنبأت بحد أدنى لسعر الغازوال نهاية يوليوز الجاري لن يقل عن 14.10 درهما للتر أوضحت حركة “معا”، أن أرباح الشركات الموزعة للمحروقات في المغرب تراجعت في نهاية يونيو الماضي إلى ما دون الصفر، في حين ارتفع هامش الربح إلى أكثر من درهمين في النصف الأول من يوليوز الجاري.أكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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