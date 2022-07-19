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مجتمع

غضب المقصيين من التخييم

منذ 6 دقائق
كشفت إرسالية توصل بها وزير الشباب والثقافة والتواصل، حدوث تجاوزات في تنفيذ محاور البرنامج الوطني للتخييم وتعيين أطره برسم الصيف الجاري، تورط رئيس قسم في شبهات إسقاط أسماء تم اقتراحها من قبل المديرين الجهويين والإقليميين لقطاع الشباب، في إشارة إلى سيادة منطق حسابات ريع الولاءات السياسية والحزبية في هذه العمليةأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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