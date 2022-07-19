مجتمع
البيضاء بعد العيد… مدينة أشباح
إغلاق المحلات وأوراشه تفاقم معاناة السكان والموظفين رغم أن البيضاء، توصف بالمدينة التي لا تنام، ويمكن أن يجد فيها الشخص ضالته في مناطق مختلفة، وفي جميع الأوقات، عكس بعض المدن التي تغلق أبواب محلاتها ومرافقها بمجرد حلول الظلام، لكن في الأيام التي تلي عيد الأضحى، تتحول البيضاء إلى مدينة أشباح،أكمل القراءة »
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