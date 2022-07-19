fbpx
مجتمع

البيضاء بعد العيد… مدينة أشباح

منذ 9 دقائق
إغلاق المحلات وأوراشه تفاقم معاناة السكان والموظفين رغم أن البيضاء، توصف بالمدينة التي لا تنام، ويمكن أن يجد فيها الشخص ضالته في مناطق مختلفة، وفي جميع الأوقات، عكس بعض المدن التي تغلق أبواب محلاتها ومرافقها بمجرد حلول الظلام، لكن في الأيام التي تلي عيد الأضحى، تتحول البيضاء إلى مدينة أشباح،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock