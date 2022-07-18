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الرياضة

أيت منة يخطف موهبتين من الرشاد

منذ 6 دقائق
خلاف يبقي باعوش بشباب المحمدية نجح شباب المحمدية لكرة القدم في التعاقد مع موهبتي الرشاد البرنوصي زكرياء فتحي وإسماعيل محراب، الملقب بميسي. ووقع اللاعبان عقديهما مع شباب المحمدية، بحضور وكيلهما سمير فلاح، وهشام أيت منة، رئيس الشركة الرياضية لفريق المحمدية، في صفقة قدرت بـ 100 مليون. وتألق اللاعبان مع الرشادأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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