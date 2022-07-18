الصباح السياسي
حملة استقلالية استثنائية
الاستقلال يستنفر الوزراء والمفتشين والبرلمانيين والنقابات والروابط والمنظمات الموازية أعلن حزب الاستقلال، منذ الخميس الماضي، حالة استنفار تحت قيادة مفتشياته في دوائر الانتخابات الجزئية المقررة الخميس المقبل، كما هو الحال في الحملة الانتخابية للحسيمة، حيث تحركت أذرع “الميزان” دعما لعضو اللجنة التنفيذية، نور الدين مضيان، بوفد استقلالي هام تقدمه عبدأكمل القراءة »
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