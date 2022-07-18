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الصباح السياسي

حملة‭ ‬استقلالية‭ ‬استثنائية‭ ‬

منذ دقيقتين
اتحاد النقابات في حملة الاستقلال بالحسيمة (خاص)
الاستقلال‭ ‬يستنفر‭ ‬الوزراء‭ ‬والمفتشين‭ ‬والبرلمانيين‭ ‬والنقابات‭ ‬والروابط‭ ‬والمنظمات‭ ‬الموازية أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال،‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬حالة‭ ‬استنفار‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مفتشياته‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬المقررة‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭  ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬للحسيمة،‭ ‬حيث‭ ‬تحركت‭ ‬أذرع‭ “‬الميزان‭” ‬دعما‭  ‬لعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬مضيان،‭ ‬بوفد‭ ‬استقلالي‭ ‬هام‭ ‬تقدمه‭ ‬عبد‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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