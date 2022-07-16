خدمة الرأسمال المهيمن

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منذ دقيقة واحدة
الصنهاجي أستاذ علم الاجتماع أكد أن العديد من وظائف المواسم تراث لا مادي غني أكد إدريس الصنهاجي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة فاس، أن كل المواسم تخلق حركية اقتصادية، مشيرا إلى أنها تشكل تجمعا كثيفا للزوار تحضره العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وأوضح الصنهاجي، في حوار مع “الصباح”، أن الموسمأكمل القراءة »


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