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ضبط ملكي للأوراش الكبرى
مجلس وزاري للمصادقة على قانون إطار للمنظومة الصحية وميثاق للاستثمار وتنظيم الطائفة اليهودية ترأس الملك، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، أول أمس (الأربعاء) بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على قوانين تروم ضبط المشاريع الوطنية الكبرى، شملت مشروعي قانوني-إطار، متعلقين بالمنظومة الصحية وميثاق الاستثمار ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين،أكمل القراءة »
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