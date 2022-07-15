مجتمع
“ائتلاف 490” يطلق موقعه الإلكتروني
افتتح مقرا رسميا بالبيضاء ووقع اختياره على حكيمة حميش رئيسة شرفية أطلق “ائتلاف 490″، أخيرا، موقعه الإلكتروني “خارجة على القانون”، وهو الموقع الذي يمكن الداعمين للائتلاف ولقضايا الحريات الفردية وإلغاء الفصل 490 المجرم للعلاقات الرضائية، من توقيع العريضة الإلكترونية التي تطالب بحذف الفصول القانونية من القانون الجنائي التي تجرم الحرياتأكمل القراءة »
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