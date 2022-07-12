المحامون يدخلون على خط التسجيل الصوتي المثير للجدل

استنكرت هيأة المحامين بالبيضاء، بما جاء في التسجيل الصوتي المنسوب إلى مستشارة بمحكمة النقض وقضاة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، مبرزة أن خطاب القاضية “تدخلا سافرا في القضاء الحاكم، وانتهاكا لمبدأ استقلالية القضاء، وتأثيرا على القضاة في إصدار أحكامهم”.

واجتمعت الهيأة بشكل استثنائي، الثلاثاء، وقررت تقديم شكايات في حق القضاة، الذين أساؤوا في التسجيل الصوتي إلى المحامين.

وجاء في بيان الهيأة، أن “المجلس قرر التقدم بشكايات ضد كل من أهان المحاماة ورجالاتها ونساءها احتراما للقانون وأعراف المهنة وتقاليدها، وأنه سوف يباشر كل المساطر القانونية المكفولة دستوريا وقانونيا”.

واعتبرت الهيأة، أن ما جاء في التسجيل الصوتي “إخلال خطير للقسم الذي يؤديه القاضي، ويعد مخالفة لمحتويات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.

وطالبت الهيأة نفسها في البيان، إلى “تفعيل مبدأ المسؤولية مقابل المحاسبة”، ومحاسبة المسؤولين على “السلوك المسيء وغير المسؤول”.

وشدد المحامون أن التسجيل الصوتي، كشف وقائع “تحيل على نسبة الفساد المستشري في جسم العدالة والذي ينبغي العمل على اجتثاثه حماية للحقوق والحريات وتنزيلا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمبادئ الدستورية والذي ينبغي أن نعمل جميعا على تنزيلها”.

ونددت الهيأة بما جاء في التسجيل، مبرزة أن “التسجيل المذكور قد تضمن اتهامات خطيرة وتدخلا في مهنة المحاماة، وبطريقة رعناء مثلت جهالة الجهلاء والضلالة العمياء، فيما نسب إلى هيئة الدفاع من أوصاف يعف عنها اللسان وتأباها المروءة والحياء، وفي ذلك تهديد لقيم وأسس دولة الحق والقانون”.