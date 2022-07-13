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أســــــرة

اختيار طلاء الحمام

منذ 4 دقائق
Minimalist bathroom with two sinks and wooden vanity top
   يعتبر اختيار الطلاء المناسب للحمام خطوة مهمة لإضفاء جمالية على الحمام، سواء الخاص بالضيوف، أو الملحق بغرفة النوم الرئيسية. ويقول المختصون في الديكور إنه لابد من اختيار اللون المناسب حتى لا تبدو مساحة الحمام ضيفة، أو تتسبب كثرة الألوان في إفساد الديكور. ويؤكد خبراء الديكور أن الطلاء يحل غالبا فيأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق



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