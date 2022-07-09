الرياضة
مبينزا يبعثر أوراق الوداد
قال إنه ملزم بالعودة إلى أنتويرب والترجي يضعه بديلا لأكسيل مايي أربك تصريح الكونغولي غاي مبينزا، بعد نهاية ديربي الكأس أمام الرجاء، أول أمس (الخميس)، جماهير الوداد حينما أكد أن مصيره رفقة الفريق مجهول، بسبب عدم تفعيل الفريق البيضاوي بند شراء عقده، من أنتويرب البلجيكي، في الآجال المحددة. وأوضح مبينزاأكمل القراءة »
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