الرياضة
الركراكي: لن أشتغل مساعدا لوحيد
قال إنه يحترم المدرب الحالي ويرفض أن يكون الرقم الثاني أوضح وليد الركراكي، مدرب الوداد، أنه لم يتلق أي عرض رسمي من الجامعة، بخصوص تدريب المنتخب الوطني، أو الانضمام إليه مساعدا لوحيد خاليلوزيتش. وقال الركراكي، في تصريحات صحافية بعد المباراة، إنه لا يمكن الحديث عن المنتخب الوطني، لارتباطه بمدرب فيأكمل القراءة »
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