الرياضة
مصطفى يجدد عقده مع آسفي
العقد الجديد يضمن للمدرب المصري منحة توقيع بقيمة 50 مليونا وافق المكتب المسير لأولمبيك آسفي على تمديد عقد المدرب المصري طارق مصطفى لموسم واحد، قابل للتجديد. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن أغلب أعضاء المكتب تحفظوا على الشروط المالية التي طلبها المدرب، وتمت الموافقة على تخفيضها، وعقد جلسة ثانية معهأكمل القراءة »
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