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اذاعة وتلفزيون

 “مني منك” على “الأولى”

منذ 55 ثانية
 سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، على موعد مع أحداث فيلم بعنوان “مني منك”، من بطولة عبد الله فركوس. وتدور أحداث “مني منك” حول قصة زوجين “صالح” و”راضية”، تسللت المشاكل إلى حياتهما الزوجية لتعكر صفو راحتهما واستقرارهما، فيصبح معيشهما اليومي عبارة عن تبادل اللوم وتذكير كل منهما بماضي الآخر، فيصبحأكمل القراءة »


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منذ 55 ثانية



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