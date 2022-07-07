ملف الصباح
البذخ في الأزمة… “فهم تسطا”
مواطنون «يتقاتلون» على «الكرواسان» ويرمون 360 مليون خبزة في السنة ويشتكون الغلاء غريب أمرنا نحن المغاربة. يحار في تحليل أوضاعنا أعتى المتخصصين الاقتصاديين وجهابذة علم الاجتماع والأنتروبولوجيين، ويجدون أنفسهم عاجزين عن فك أسرار معادلتنا، التي لم تأت بها خوارزميات أو رياضيات أو علم أو منطق. نحب التبذير، و”كا نبغيو نعيشو”أكمل القراءة »
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