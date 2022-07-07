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البذخ‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭… “‬فهم‭ ‬تسطا‭”‬

منذ 4 دقائق
كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬مصيرها‭ ‬القمامة‭            (‬أرشيف‭)‬
مواطنون‭ ‬‮«‬يتقاتلون‮»‬‭ ‬على‭ ‬‮«‬الكرواسان‮»‬‭ ‬ويرمون‭ ‬360‭ ‬مليون‭ ‬خبزة‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬ويشتكون‭ ‬الغلاء غريب‭ ‬أمرنا‭ ‬نحن‭ ‬المغاربة‭. ‬يحار‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬أوضاعنا‭ ‬أعتى‭ ‬المتخصصين‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬وجهابذة‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬والأنتروبولوجيين،‭ ‬ويجدون‭ ‬أنفسهم‭ ‬عاجزين‭ ‬عن‭ ‬فك‭ ‬أسرار‭ ‬معادلتنا،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬بها‭ ‬خوارزميات‭ ‬أو‭ ‬رياضيات‭ ‬أو‭ ‬علم‭ ‬أو‭ ‬منطق‭. ‬نحب‭ ‬التبذير،‭ ‬و‭”‬كا‭ ‬نبغيو‭ ‬نعيشو‭”أكمل القراءة »


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