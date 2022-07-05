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وطنية

فتاح‭: ‬لا‭ ‬تساهل‭ ‬مع‭ ‬مختلسي‭ ‬الأموال

منذ 11 ثانية
نادية‭ ‬فتاح‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭     (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
أقرت‭ ‬بوجود‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭ ‬بسبب‭ ‬حيل‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬ قالت‭ ‬نادية‭ ‬فتاح،‭ ‬وزير‭ ‬ة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬الحكومة‭ ‬استرجاع‭ ‬الأموال‭ ‬المختلسة‭ ‬والمبددة،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية،‭ ‬قصد‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬المواطن‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭.‬ وكشفت‭ ‬المسؤولة‭ ‬الحكومية،‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جوابها‭ ‬الكتابي‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭أكمل القراءة »


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