وطنية
فتاح: لا تساهل مع مختلسي الأموال
أقرت بوجود صعوبات في التنفيذ بسبب حيل المحكوم عليهم قالت نادية فتاح، وزير ة الاقتصاد والمالية، إن من أولويات الحكومة استرجاع الأموال المختلسة والمبددة، ومكافحة الجرائم المالية، قصد بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، مع التأكيد على عدم الإفلات من العقاب. وكشفت المسؤولة الحكومية، في معرض جوابها الكتابي عن سؤالأكمل القراءة »
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