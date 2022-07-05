دراسة معمقة محمد الشهبي سعيد حيمو نور الدين حيار عدنان المتفوق محمد مكرم عواد لطيفة مبتسم قالت لطيفة مبتسم، عضو الجمعية المغربية للنساء القاضيات، إن مشروع تجميع المحاكم الذي دعا إليه وزير العدل، أخيرا، بشأن إحداث مركب للعدالة، جاء بشكل مفاجئ ويتطلب دراسة حقيقية للوقوف على سلبياته وإيجابياته، على اعتبارأكمل القراءة »
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