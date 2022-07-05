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خاص

منذ 22 ثانية
دراسة‭ ‬معمقة محمد الشهبي سعيد حيمو نور الدين حيار عدنان المتفوق محمد مكرم عواد لطيفة مبتسم قالت‭ ‬لطيفة‭ ‬مبتسم،‭ ‬عضو‭ ‬الجمعية‭ ‬المغربية‭ ‬للنساء‭ ‬القاضيات،‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬تجميع‭ ‬المحاكم‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬إليه‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬أخيرا،‭ ‬بشأن‭ ‬إحداث‭ ‬مركب‭ ‬للعدالة،‭ ‬جاء‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬ويتطلب‭ ‬دراسة‭ ‬حقيقية‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬سلبياته‭ ‬وإيجابياته،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭أكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية



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