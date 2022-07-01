الرياضة
السكتيوي ذرف الدموع بعد ضمان البقاء
انتظر حسنية أكادير الدقيقة الأخيرة من الدورة 29 من البطولة الوطنية، ليضمن بقاءه في القسم الأول، بعد فوزه على شباب السوالم، بثلاثة أهداف لاثنين، أول أمس (الأربعاء)، بالملعب البلدي ببرشيد. وحول حسنية أكادير تأخره إلى فوز بثلاثية، إذ سجل حمزة أفصال هدفا في الدقيقة الثانية، ويوسف ميهري هدفين في الدقيقتينأكمل القراءة »
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