الرياضة
ليلة حمراء أخرى
الاحتفالات انطلقت من عين الشق وعين الذياب وستتواصل في مختلف الأحياء والمدن تجددت احتفالات جمهور الوداد الرياضي، أول أمس (الأربعاء)، بعدما حسم الفريق لقب البطولة الوطنية، بعد تتويجه بلقب عصبة أبطال إفريقيا. ولم تنتظر جماهير الوداد طويلا، بعد حسم لقب البطولة، لتخرج للشارع في بعض المناطق، وخاصة بعين الشق والإنارة،أكمل القراءة »
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