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الرياضة

نهائي الذهاب والإياب يستنفر “كاف”

منذ 4 دقائق
موتسيبي يتعهد بالعودة إليه قريبا وإصلاح ما ورثه من أحمد تتجه الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى العودة لنظام الذهاب والإياب في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية وكأس «كاف»، انطلاقا من الموسم المقبل. وكانت فضيحة نهائي رادس قبل ثلاث سنوات، الذي جمع الوداد الرياضي بالترجي التونسي، وراء اتخاذ قرار بإجراء مباراة واحدةأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق



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