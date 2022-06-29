fbpx
اذاعة وتلفزيون

“نكونو واضحين” على “دوزيم”

منذ 7 دقائق
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “نكونو واضحين». وقالت القناة في ورقة تعريف بالبرنامج، إن المواطن المغربي يجد نفسه أمام كم هائل من الأخبار، سيما أن المعلومة متاحة بشكل كبير وسريع، إذ يتفاعل معها، لكنه لا يناقشها بعقلانية. «نكونو واضحين”، البرنامج الذي يقدمهأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة