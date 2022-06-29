اذاعة وتلفزيون
“نكونو واضحين” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “نكونو واضحين». وقالت القناة في ورقة تعريف بالبرنامج، إن المواطن المغربي يجد نفسه أمام كم هائل من الأخبار، سيما أن المعلومة متاحة بشكل كبير وسريع، إذ يتفاعل معها، لكنه لا يناقشها بعقلانية. «نكونو واضحين”، البرنامج الذي يقدمهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا