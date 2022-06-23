الرياضة
نظام جديد لامتحانات المدربين
وزعت الإدارة التقنية الوطنية المستفيدين من الدورة التكوينية الخاصة، بنيل شهادة التدريب ألف “كاف”، على الأندية الوطنية، من أجل استكمال تكوينهم، بالمشاركة في المرحلة الأخيرة، قبل إخضاعهم للاختبارات النهائية. وعلمت “الصباح”، أن 72 مدربا أنهوا المرحلة الثالثة من التكوين، الأحد الماضي، بمتابعة مباريات الدورة 26 من البطولة الوطنية، إذ أنأكمل القراءة »
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