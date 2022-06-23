fbpx
الرياضة

نظام جديد لامتحانات المدربين

منذ 17 دقيقة
وزعت الإدارة التقنية الوطنية المستفيدين من الدورة التكوينية الخاصة، بنيل شهادة التدريب ألف “كاف”، على الأندية الوطنية، من أجل استكمال تكوينهم، بالمشاركة في المرحلة الأخيرة، قبل إخضاعهم للاختبارات النهائية. وعلمت “الصباح”، أن 72 مدربا أنهوا المرحلة الثالثة من التكوين، الأحد الماضي، بمتابعة مباريات الدورة 26 من البطولة الوطنية، إذ أنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 17 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة