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الصباح الـتـربـوي

المهرجان الأول للتعليم الأولي باليوسفية

منذ 43 ثانية
تنظم المديرية الإقليمية لوزارة التعليم الأولي والرياضة باليوسفية الدورة الأولى من المهرجان الإقليمي للتعليم الأولي وذلك يوم الأربعاء 29 يونيو الجاري. وأفادت اللجنة المنظمة أن هذه الدورة تنظم تحت شعار» التعليم الأولي رافعة أساسية لتجويد المدرسة»، ويحفل برنامج المهرجان بتنظيم مسابقة لأجود إنتاجات التعليم الأولي، إضافة إلى مجموعة من العروضأكمل القراءة »


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منذ 43 ثانية


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