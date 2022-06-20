الرياضة
ملاعب مغربية تحتضن تصفيات “الشان”
«كاف» رخصت باستقبالها مباريات بعد استبعاد 26 دولة من اللعب بميدانها صادقت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم على خمسة ملاعب مغربية، لإجراء التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، رغم أن المنتخب المحلي، معفي من خوضها، وضمن تأهله مباشرة، بعد التغييرات الأخيرة في نظام المسابقة، ورفع عدد المنتخبات المشاركة. وأعلنتأكمل القراءة »
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