الصباح الفني
الفن في خدمة التوحد
عين الشق تحتضن الملتقى الوطني الثاني لجمعية التدخل المبكر للأطفال في وضعية إعاقة يحتضن المركز الثقافي عبد الله كنون بالبيضاء أيام 24 و25 و26 يونيو الجاري الملتقى الوطني الثاني “الفن في خدمة التوحد” لمناسبة اليوم العالمي للتوحد، تنظمه جمعية التدخل المبكر للأطفال في وضعية إعاقة بالتعاون مع مختبر علم الاجتماعأكمل القراءة »
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