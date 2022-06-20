fbpx
الصباح الفني

الفن في خدمة التوحد

منذ ساعة واحدة
عين الشق تحتضن الملتقى الوطني الثاني لجمعية التدخل المبكر للأطفال في وضعية إعاقة يحتضن المركز الثقافي عبد الله كنون بالبيضاء أيام 24 و25 و26 يونيو الجاري الملتقى الوطني الثاني “الفن في خدمة التوحد” لمناسبة اليوم العالمي للتوحد، تنظمه جمعية التدخل المبكر للأطفال في وضعية إعاقة بالتعاون مع مختبر علم الاجتماعأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة