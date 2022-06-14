كوفيد-19 : 1677 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1677 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 391 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و489 ألفا و371 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و327 ألفا و71 شخصا، مقابل 24 مليونا و844 ألفا و104 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و177 ألفا و842 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و154 ألفا و507 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (686) والرباط سلا القنيطرة (632) ومراكش اسفي (123) وطنجة تطوان الحسيمة (74) وسوس ماسة (62) وفاس مكناس (49) ودرعة تافيلالت (22) وبني ملال خنيفرة (11) والعيون الساقية الحمراء (7) والشرق (7) وكلميم واد نون (2) والداخلة وادي الذهب (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 7252 حالة، في حين تم تسجيل 7 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 37 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,7 في المائة.