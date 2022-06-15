الرياضة
السريع يفتقد فكري وبلعربي
يفتقد سريع وادي زم خدمات لاعبيه كمال بلعربي ومحمد فكري، خلال المباراة التي تجمعه بشباب السوالم، اليوم (الأربعاء)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة 25 من بطولة القسم الأول. ولم يتمكن سريع وادي زم من استرجاع بلعربي المصاب في التداريب، وفكري المصاب منذ مباراة الجيش الملكي. وتنفس سريع وادي زم، الصعداء،أكمل القراءة »
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