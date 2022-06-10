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رابطة كاتبات المغرب بمعرض الكتاب
تخصيص رواق لعرض المؤلفات وتوقيع الإصدارات الجديدة وندوة ثقافية أعلنت رابطة كاتبات المغرب عن مشاركتها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي تحتضن الرباط فعاليات دورته السابعة والعشرين من ثاني يونيو الجاري إلى 12 منه. ويعرف البرنامج الثقافي لرابطة كاتبات المغرب، الذي يحتضنه رواقها الخاص “D20” بالمعرض، تنوعا من حيث الإصدارات المعروضةأكمل القراءة »
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