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رابطة كاتبات المغرب بمعرض الكتاب

منذ 15 ثانية
تخصيص رواق لعرض المؤلفات وتوقيع الإصدارات الجديدة وندوة ثقافية أعلنت رابطة كاتبات المغرب عن مشاركتها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي تحتضن الرباط فعاليات دورته السابعة والعشرين من ثاني يونيو الجاري إلى 12 منه. ويعرف البرنامج الثقافي لرابطة كاتبات المغرب، الذي يحتضنه رواقها الخاص “D20” بالمعرض، تنوعا من حيث الإصدارات المعروضةأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية


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