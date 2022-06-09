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دي‭ ‬معاك‭ ‬هادي

منذ 33 ثانية
تبضع‭ ‬ أصبح‭ ‬المغاربة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المستهلكين‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الشراء‭ ‬والتبضع‭ ‬عبر‭ ‬الأنترنت،‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬دولية‭ ‬معروفة‭ ‬وأخرى‭ ‬مغربية،‭ ‬بسبب‭ ‬المناخ‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالتسهيلات‭ ‬البنكية،‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬باقتناء‭ ‬سلع‭ ‬خارج‭ ‬الوطن،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرفع‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬المنحة‭ ‬المالية،‭ ‬التي‭أكمل القراءة »


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منذ 33 ثانية


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