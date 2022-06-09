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دي معاك هادي
تبضع أصبح المغاربة في السنوات الأخيرة، من أكثر المستهلكين المقبلين على الشراء والتبضع عبر الأنترنت، من مواقع دولية معروفة وأخرى مغربية، بسبب المناخ الاجتماعي والاقتصادي الذي يشجع على هذا الأمر، سواء تعلق الأمر بالتسهيلات البنكية، التي تسمح باقتناء سلع خارج الوطن، إضافة إلى الرفع من قيمة المنحة المالية، التيأكمل القراءة »
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