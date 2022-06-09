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الرياضة

الطاهري يعود إلى برشيد

منذ 24 ثانية
استأنف المدافع محمد الطاهري، حصصه التدريبية رفقة يوسفية برشيد، التي تجرى بملحق الملعب البلدي ببرشيد، استعدادا للمباريات الست المتبقية في بطولة القسم الأول. وغاب الطاهري لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي حرمته من مواجهة الجيش الملكي، لحساب الدورة 24 من بطولة القسم الأول، والمغرب الفاسي ضمن دور ربع نهائي كأس العرش.أكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية


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