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وطنية

انتخابات‭ ‬ودادية‭ ‬القضاة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أكتوبر

منذ 6 ساعات
عبد‭ ‬الحق‭ ‬العياسي‭ ‬رئيس‭ ‬الودادية‭ ‬الحسنية‭ ‬للقضاة‭      (‬أرشيف‭)‬
حددت‭ ‬الودادية‭ ‬الحسنية‭ ‬للقضاة‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬لعقد‭ ‬جمع‭ ‬عام‭ ‬استثنائي،‭ ‬سيخصص‭ ‬لانتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الودادية‭ ‬ونائبه‭ ‬وأعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬المركزي‭.‬ وستسبق‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬بالودادية‭ ‬الحسنية‭ ‬للقضاة،‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬بعض‭ ‬المكاتب‭ ‬الجهوية،‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬الاستعداد‭ ‬للجمع‭ ‬العام‭ ‬الاستثنائي،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عنه‭ ‬اجتماع‭ ‬موسع‭ ‬عقده‭ ‬المكتب‭ ‬المركزي‭ ‬للودادية‭ ‬،‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬وحضره،‭أكمل القراءة »


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