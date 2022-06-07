وطنية
انتخابات ودادية القضاة في 15 أكتوبر
حددت الودادية الحسنية للقضاة 15 أكتوبر المقبل لعقد جمع عام استثنائي، سيخصص لانتخاب رئيس الودادية ونائبه وأعضاء المكتب المركزي. وستسبق انتخابات الرئاسة بالودادية الحسنية للقضاة، إعادة هيكلة بعض المكاتب الجهوية، في أفق الاستعداد للجمع العام الاستثنائي، حسب ما أسفر عنه اجتماع موسع عقده المكتب المركزي للودادية ، السبت الماضي، وحضره،أكمل القراءة »
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