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أسواق

معرض‭ ‬الصحة‭ ‬والتجميل‭ ‬في‭ ‬البيضاء

منذ دقيقتين
يفتح‭ ‬معرض‭ “‬كوزميتيستا‭ ‬إكسبو‭ ‬لشمال‭ ‬وغرب‭ ‬إفريقيا‭” ‬أبوابه‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬أمام‭ ‬الشغوفين‭ ‬بعالم‭ ‬الصحة‭ ‬والتجميل،‭ ‬بعد‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬الإغلاق‭ ‬بسبب‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية،‭ ‬إذ‭ ‬تنظم‭ ‬فعالياته‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭ ‬بالمركز‭ ‬الدولي‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬بالبيضاء‭.‬ ويشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬2500‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬متخصص‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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