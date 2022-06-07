أسواق
معرض الصحة والتجميل في البيضاء
يفتح معرض “كوزميتيستا إكسبو لشمال وغرب إفريقيا” أبوابه من جديد أمام الشغوفين بعالم الصحة والتجميل، بعد سنتين من الإغلاق بسبب الأزمة الصحية، إذ تنظم فعالياته من 18 إلى 21 يونيو الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالبيضاء. ويشارك في المعرض، الذي يمتد على مساحة 2500 متر مربع، أزيد من 100 متخصصأكمل القراءة »
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