الرياضة
روما يعرض مليارين لخطف داري
التاكناوتي يهزم الشناوي وفحوص كورونا للاعبين عرض روما الإيطالي مليارين للتعاقد مع أشرف داري، مدافع الوداد. وتابع مبعوث عن روما مباراة الوداد ضد الأهلي، للوقوف على مؤهلات اللاعب. وحسب معلومات “الصباح”، فإن الوداد رفض هذه العروض، وقرر عرض الموضوع على مدرب الفريق بعد نهاية استحقاقات الموسم الجاري. ويعتبر داري منأكمل القراءة »
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