وطنية
مطالب بإقالة نائب رئيس مقاطعة الرياض
رفاق الحياني طالبوا بتفعيل مسطرة العزل في حق المستشار المتابع بالتزوير شنت أطراف من المعارضة بمقاطعة أكدال الرياض حملة على أحد نواب رئيس المقاطعة، بسبب متابعته في حالة سراح بتهمة التزوير والاحتيال، بعد أن جرى إيداعه سجن العرجات، في فبراير الماضي. وأكد مستشارو تحالف فدرالية اليسار بمجلس المقاطعة، أنهم يتابعونأكمل القراءة »
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