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وطنية

مطالب‭ ‬بإقالة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مقاطعة‭ ‬الرياض

منذ دقيقتين
رفاق‭ ‬الحياني‭ ‬طالبوا‭ ‬بتفعيل‭ ‬مسطرة‭ ‬العزل‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المستشار‭ ‬المتابع‭ ‬بالتزوير شنت‭ ‬أطراف‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬بمقاطعة‭ ‬أكدال‭ ‬الرياض‭ ‬حملة‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬نواب‭ ‬رئيس‭ ‬المقاطعة،‭ ‬بسبب‭ ‬متابعته‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سراح‭ ‬بتهمة‭ ‬التزوير‭ ‬والاحتيال،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جرى‭ ‬إيداعه‭ ‬سجن‭ ‬العرجات،‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭.‬ وأكد‭ ‬مستشارو‭ ‬تحالف‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬بمجلس‭ ‬المقاطعة،‭ ‬أنهم‭ ‬يتابعون‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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