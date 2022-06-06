الرياضة
الأولمبي يهزم موريتانيا بثنائية
فاز المنتخب الأولمبي على نظيره الموريتاني بهدفين لصفر، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، أول أمس (السبت) بالمعمورة. وجاء هدفا المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بواسطة محمد سبول وعمر خيلوطي. وشارك في المباراة مجموعة من اللاعبين المحترفين، ويجري اختبار بعض اللاعبين للتأكد من جاهزيتهم. وبدوره، تمكن المنتخب الوطني لأقل منأكمل القراءة »
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